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Аффида Макс с аргинином гранулы для орального раствора 400 мг саше, №20 - Запорожье (744608) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (5), саше (8)
195,00 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), саше (5)
313,17
Экономия: -99,13 грн
214,04 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3), саше (2)
275,62
Экономия: -53,03 грн
222,59 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: гранулы для орального раствора (9)
247,94 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
322,99
Экономия: -48,67 грн
274,32 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: саше (9)
234,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (15), саше (9)
368,00
Экономия: -91,20 грн
276,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
303,99
Экономия: -29,67 грн
274,32 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (3), саше (12)
228,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), саше (15)
311,68
Экономия: -91,33 грн
220,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2), саше (17)
227,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
279,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
290,09
Экономия: -64,23 грн
225,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), саше (10)
277,70
Экономия: -64,73 грн
212,97 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2), саше (19)
266,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2), саше (2)
278,24
Экономия: -50,21 грн
228,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2), саше (19)
301,36
Экономия: -72,89 грн
228,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (3), саше (5)
230,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: саше (19)
238,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2), саше (18)
327,32
Экономия: -99,29 грн
228,03 грн