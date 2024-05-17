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Аффида Макс с аргинином гранулы для орального раствора 400 мг саше, №20 - Львов (744608) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 263 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: саше (14)
246,84 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
257,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2), саше (9)
277,45
Экономия: -45,42 грн
232,03 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
239,23 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: гранулы для орального раствора (13)
308,99
Экономия: -35,26 грн
273,73 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
282,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
265,23 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
260,11 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: гранулы для орального раствора (18)
273,94 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: саше (14)
421,30
Экономия: -145,10 грн
276,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
282,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
342,99
Экономия: -69,26 грн
273,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: гранулы для орального раствора (11)
330,99
Экономия: -57,26 грн
273,73 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: гранулы для орального раствора (19)
282,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2), саше (9)
268,40
Экономия: -27,52 грн
240,88 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (8), саше (13)
434,30
Экономия: -158,10 грн
276,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), саше (8)
327,94
Экономия: -90,63 грн
237,31 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: гранулы для орального раствора (15)
282,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: гранулы для орального раствора (17)
304,99
Экономия: -31,26 грн
273,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
351,99
Экономия: -78,26 грн
273,73 грн