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Аффида Макс с аргинином гранулы для орального раствора 400 мг саше, №20 - Харьков (744608) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 361 аптеке
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (4), саше (7)
239,80 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1), саше (16)
271,54
Экономия: -54,65 грн
216,89 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2), саше (7)
254,00 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (2), саше (13)
247,00 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
229,40 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1), саше (17)
309,29
Экономия: -74,99 грн
234,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (5), саше (3)
241,20 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2), саше (18)
249,40 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: саше (19)
247,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (3), саше (15)
407,50
Экономия: -132,40 грн
275,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: саше (13)
248,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3), саше (16)
374,50
Экономия: -108,10 грн
266,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: гранулы для орального раствора (18)
301,99
Экономия: -29,39 грн
272,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 09 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1), саше (4)
239,80 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: саше (6)
271,80 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: гранулы для орального раствора (18)
257,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2), саше (2)
305,40
Экономия: -79,33 грн
226,07 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (9), саше (14)
241,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1), саше (19)
266,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1), саше (18)
245,40 грн