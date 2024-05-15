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Аффида Макс с аргинином гранулы для орального раствора 400 мг саше, №20 - Днепр (Днепропетровск) (744608) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 293 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), саше (5)
328,23
Экономия: -84,86 грн
243,37 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3), саше (15)
321,71
Экономия: -78,34 грн
243,37 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2), саше (6)
333,90
Экономия: -67,50 грн
266,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (4), саше (10)
434,30
Экономия: -159,60 грн
274,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), саше (15)
320,03
Экономия: -65,10 грн
254,93 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (2), саше (10)
363,90
Экономия: -97,50 грн
266,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: саше (7)
248,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
310,99
Экономия: -38,39 грн
272,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2), саше (10)
404,30
Экономия: -137,90 грн
266,40 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2), саше (9)
332,60
Экономия: -66,20 грн
266,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2), саше (10)
434,70
Экономия: -168,30 грн
266,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1), саше (18)
365,00
Экономия: -98,60 грн
266,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
306,21
Экономия: -49,04 грн
257,17 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (6), саше (1)
351,90
Экономия: -85,50 грн
266,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
273,17 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
318,70
Экономия: -79,79 грн
238,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), саше (18)
341,54
Экономия: -102,86 грн
238,68 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
301,99
Экономия: -29,39 грн
272,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), саше (13)
325,82
Экономия: -68,19 грн
257,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
266,83 грн