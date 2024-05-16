Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции ЦНСДиетические добавки к пище, способствующие улучшению метаболизма в тканях головного мозгаБиневролЦены в аптеках

Биневрол капсулы, №30 - Харьков (737640) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
253,85 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: капсулы (20)
254,40
Экономия: -32,64 грн
221,76 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается через 43 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: упаковка (3)
272,26
Экономия: -31,38 грн
240,88 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (1)
251,81
Экономия: -30,11 грн
221,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (1)
293,75
Экономия: -52,80 грн
240,95 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рыбалко Маршала, 24/17
Всего: упаковка (1)
264,99
Экономия: -51,45 грн
213,54 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 43 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
254,23
Экономия: -31,79 грн
222,44 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
252,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
Всего: упаковка (2)
252,63 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
267,34
Экономия: -27,38 грн
239,96 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 50
Всего: упаковка (1)
282,99
Экономия: -69,45 грн
213,54 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Подгородное, ул. Шоссейная, 35
Всего: упаковка (2)
250,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 43 мин
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
263,06
Экономия: -19,79 грн
243,27 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
246,06
Экономия: -28,05 грн
218,01 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
270,61
Экономия: -28,36 грн
242,25 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 13 мин
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
239,61
Экономия: -18,60 грн
221,01 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 20
Всего: упаковка (1)
251,23
Экономия: -30,43 грн
220,80 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
245,50
Экономия: -22,55 грн
222,95 грн
Не болей
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
238,17
Экономия: -16,55 грн
221,62 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
255,54
Экономия: -33,10 грн
222,44 грн