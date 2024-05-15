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Биневрол капсулы, №30 - Днепр (Днепропетровск) (737640) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2), капсулы (2)
258,11
Экономия: -36,49 грн
221,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
253,49
Экономия: -36,53 грн
216,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
241,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
271,84
Экономия: -49,49 грн
222,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
259,72
Экономия: -36,88 грн
222,84 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
252,43
Экономия: -29,99 грн
222,44 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
268,94
Экономия: -29,27 грн
239,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
269,56
Экономия: -31,90 грн
237,66 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
270,47
Экономия: -42,26 грн
228,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
245,17
Экономия: -23,15 грн
222,02 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (2)
239,97
Экономия: -18,35 грн
221,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (2)
236,81
Экономия: -15,49 грн
221,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
240,60
Экономия: -19,59 грн
221,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
237,69
Экономия: -16,68 грн
221,01 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
Всего: упаковка (2)
264,99
Экономия: -51,45 грн
213,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (1)
252,65
Экономия: -30,34 грн
222,31 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
238,06
Экономия: -15,90 грн
222,16 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (1)
237,56
Экономия: -14,19 грн
223,37 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (2)
249,26
Экономия: -26,31 грн
222,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
245,41
Экономия: -23,39 грн
222,02 грн