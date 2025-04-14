Киев
ЛАЙС БЕРЕЗА (LAIS BIRCH)

ЛАЙС БЕРЕЗА (LAIS BIRCH)

Харьков (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
4.7 км
Лайс Береза таблетки сублингвальные блистер №40
Lofarma S.p.A.
В городах рядом
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 105
194.6 км
Лайс Береза таблетки сублингвальные блистер №40
Lofarma S.p.A.
10000,00 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное