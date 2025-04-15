Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Львов
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
Подорожник
Львов, ул. Широкая, 66
3.5 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
31,22
Экономия при брони: -6,20 грн
Пульс
Львов, ул. Замарстыновская, 178
3.6 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
Пульс
Львов, ул. Воздушная, 99
3.6 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
Подорожник
Львов, ул. Днестровская, 1-А
3.7 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
25,39
Экономия при брони: -12,90 грн
Мед-сервис
Львов, просп. Красной Калины, 109
6.8 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
В городах рядом
Пульс
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 63
53.4 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
Аптека бам
Рогатин, пл. Роксоланы, 28-А
64.0 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
128,70
Экономия при брони: -53,80 грн
Пульс
Дрогобыч, ул. Сечевых Стрельцов, 22
65.7 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
Аптека низких цен
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 5/1
65.8 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
Подорожник
Болехов, пл. Франко Ивана, 6
86.7 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
103,12
Экономия при брони: -28,22 грн
Здорова родина
Долина, ул. Бандеры Степана, 3-А
96.4 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
Подорожник
Долина, ул. Черновола Вячеслава, 12
96.7 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
68,73
Экономия при брони: -10,23 грн
Подорожник
Рожнятов, ул. Мира, 2-А
100.9 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
34,37
Экономия при брони: -9,42 грн
Ощад аптека
Монастыриска, ул. Бандеры Степана, 20
117.9 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
126,30
Экономия при брони: -25,70 грн
Аптека низких цен
Тернополь, ул. Тарнавского Мирона Генерала, 32
120.4 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
Аптека низких цен
Тернополь, ул. Леси Украинки, 39
120.7 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
Подорожник
Солотвин, ул. Черновола, 4-А
129.3 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
115,83
Экономия при брони: -40,93 грн
Подорожник
Тлумач, ул. Макуха, 6
129.8 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
34,39
Экономия при брони: -0,89 грн
Аптека бам
Луцк, ул. Ковельская, 47-А
135.9 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС