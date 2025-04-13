Киев (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
Фармация
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
85,90
Экономия при брони: -4,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
89,18
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
84,38
Экономия при брони: -2,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
84,63
Экономия при брони: -3,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
86,98
Экономия при брони: -5,49 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
Аптека низких цен
Киев, ул. Коперника, 2-А
2.9 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
3.0 км
Ангелон® таблетки 20 мг блистер №30
ФарКоС
78,39
Экономия при брони: -3,86 грн