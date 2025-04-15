Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Запорожье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
61.3 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 45-Д
62.3 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
62.8 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
65.0 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Независимости, 17
65.3 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
65.8 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 82
66.5 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
896,22
Экономия при брони: -132,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
68.9 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
72.9 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
90.3 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
109.0 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Е
121.9 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
126.6 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
126.9 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 21
127.4 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
127.6 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
129.7 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
129.8 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD