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Ротатек

Ротатек

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 5 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
858,11 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
4.7 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
797,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
6.3 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
887,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
887,53 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 32/3
12.5 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
1012,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
14.0 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
911,80 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 1
11.5 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
843,15 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
165.9 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
917,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Гайворон, ул. Стуса Василия, 28
215.0 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
1015,40
Экономия при брони: -50,90 грн
964,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
229.6 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
887,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
255.5 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
881,33 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
255.5 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
669,75 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
255.5 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
900,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
255.6 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
884,91 грн
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
256.1 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
969,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
258.0 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
969,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
258.6 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
843,77 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
261.8 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
969,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
262.4 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
969,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
262.8 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
850,47 грн
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