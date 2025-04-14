Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
4.7 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека низких цен
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
6.3 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Марсельская, 32/3
12.5 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
1012,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
14.0 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
В городах рядом
Аптека низких цен
Лиманка, ул. Жемчужная, 1
11.5 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека акс социальная
Подольск, ул. Соборная, 101
165.9 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Подорожник
Гайворон, ул. Стуса Василия, 28
215.0 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
1015,40
Экономия при брони: -50,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Победы, 35
229.6 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
255.5 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
255.5 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
255.5 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
255.6 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
256.1 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
258.0 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
258.6 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
261.8 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
262.4 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
262.8 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD