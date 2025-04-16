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Ротатек
Николаев
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
98.3 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
911,80
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 32/3
99.0 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
1012,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
858,11
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
110.9 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
887,53
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
111.4 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
797,40
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
111.5 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
887,53
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 1
114.6 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
843,15
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
121.6 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
887,53
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
149.1 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
881,33
грн
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Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
149.1 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
951,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
149.1 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
669,75
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
149.1 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
870,30
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
149.2 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
884,91
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
151.1 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
969,80
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
151.9 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
843,77
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
155.3 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
969,80
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
155.7 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
969,80
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
156.3 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
850,47
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
158.4 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
969,80
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
160.0 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
918,00
Экономия при брони:
-31,53 грн
886,47
грн
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