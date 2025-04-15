Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
895,50
Экономия при брони: -131,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
913,95
Экономия при брони: -150,05 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
902,70
Экономия при брони: -138,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
D.s.
Львов, ул. Стрыйская, 59
4.7 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Подорожник
Львов, ул. Стрыйская, 338
6.2 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
902,43
Экономия при брони: -138,53 грн
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Бажаемо здоровья
Жолква, ул. Львовская, 28
24.3 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Бажаемо здоровья
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 30-А
42.1 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Ощад аптека
Рудки, ул. Самборская, 4
43.4 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
899,73
Экономия при брони: -135,83 грн
Пульс
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 9
64.8 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Бажаемо здоровья
Самбор, ул. Валовая, 18-В
69.2 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
D.s.
Горохов, ул. Луцкая, 21
90.9 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Подорожник
Почаев, ул. Шевченко Тараса, 7
108.4 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
916,47
Экономия при брони: -152,57 грн
Мед-сервис
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
113.2 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Ивано-Франковск, ул. Высочана Семена, 18
114.9 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
1218,10 грн
Подорожник
Владимир, ул. Ковельская, 146
115.9 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
1010,80
Экономия при брони: -90,10 грн
Аптека
Тернополь, ул. Громницкого, 2-А
115.9 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
807,52
Экономия при брони: -0,12 грн
Бажаемо здоровья
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 96
120.7 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD