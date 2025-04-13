Киев (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Киев
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
1003,50
Экономия при брони: -149,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
1055,09
Экономия при брони: -68,66 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
3.7 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 26-В
4.0 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
4.0 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
1228,45 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Неманская, 6
4.2 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 8-А
4.3 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Преображенская, 8-Б
4.6 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 10
4.8 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
903,33
Экономия при брони: -49,53 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
4.8 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптекарь
Киев, просп. Голосеевский, 15
5.3 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
1007,30 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 20
5.4 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
1014,89
Экономия при брони: -10,06 грн
1004,83 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Телиги Елены, 11
5.8 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
1014,89
Экономия при брони: -10,06 грн
1004,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
6.2 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
910,80
Экономия при брони: -54,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
6.3 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
901,80
Экономия при брони: -45,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Берлинского Максима, 14
6.4 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
1007,40
Экономия при брони: -153,60 грн