Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
12.4 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
12.5 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 21
16.2 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Е
30.5 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
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Открывается через 5 мин
Александрия, ул. Усика Григория, 47
87.2 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
1020,50
Экономия при брони: -55,60 грн
Мед-сервис
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
108.7 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD