Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Харьков
Экономная аптека
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Харьков, ул. Непокоренных, 17
7.7 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
8.6 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
9.0 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
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Бажаемо здоровья
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
99.5 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Ахтырка, ул. Шевченко, 3
102.2 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Подорожник
Ахтырка, ул. Победы, 11
102.3 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
903,60
Экономия при брони: -139,30 грн
Подорожник
Полтава, ул. Бедного Александра, 16
128.3 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
917,55
Экономия при брони: -102,25 грн
Мед-сервис
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
130.6 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Подорожник
Полтава, ул. Юрченко, 3
132.4 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
912,06
Экономия при брони: -96,76 грн
Подорожник
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 36
134.1 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
912,96
Экономия при брони: -97,66 грн
Подорожник
Шишаки, ул. Осьмака Кирилла, 57
161.1 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
910,35
Экономия при брони: -146,05 грн
Подорожник
Шишаки, ул. Павлика, 2-Б
161.3 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
910,35
Экономия при брони: -146,05 грн
Мед-сервис
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
185.9 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Миргород, ул. Данилы Апостола, 3
188.3 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Миргород, ул. Гоголя, 72
188.4 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека низких цен
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
190.7 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека копейка
Днепр, просп. Науки, 40
193.3 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Подорожник
Днепр, просп. Поля Александра, 82
194.1 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
896,22
Экономия при брони: -131,92 грн
Мед-сервис
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
195.2 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD