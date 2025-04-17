Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
1010,60
Экономия при брони: -47,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
1011,70
Экономия при брони: -48,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
1020,00
Экономия при брони: -56,70 грн
В городах рядом
Подорожник
Нежин, ул. Гоголя, 8
64.8 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
1007,60
Экономия при брони: -65,80 грн
Бажаемо здоровья
Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
84.8 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 1
84.9 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
1008,50
Экономия при брони: -3,30 грн
1005,20 грн
Вета
Бровары, бульв. Независимости, 9
114.5 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Подорожник
Иванков, ул. Полесская, 43
114.7 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
911,25
Экономия при брони: -0,05 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 26
119.8 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
1060,82
Экономия при брони: -106,37 грн
Подорожник
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-В
121.7 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
1002,30
Экономия при брони: -162,50 грн
Виталюкс
Киев, ул. Бальзака Оноре, 2-А
121.8 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.5 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.6 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 6-А
123.0 км
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный туба 2 мл №1
MSD