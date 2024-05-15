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Белосалик мазь туба 30 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (6802) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 252 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (7)
303,68
Экономия: -57,53 грн
246,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3)
282,03
Экономия: -35,38 грн
246,65 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
318,80
Экономия: -66,70 грн
252,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
288,24
Экономия: -30,23 грн
258,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
258,61 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
290,99
Экономия: -43,23 грн
247,76 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
406,00
Экономия: -153,90 грн
252,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
284,31
Экономия: -38,92 грн
245,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
251,64 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
293,45
Экономия: -50,07 грн
243,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
314,85
Экономия: -72,18 грн
242,67 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
273,99
Экономия: -26,23 грн
247,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
299,71
Экономия: -58,88 грн
240,83 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
245,66 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
318,80
Экономия: -66,70 грн
252,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
294,30
Экономия: -62,27 грн
232,03 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
284,23
Экономия: -29,95 грн
254,28 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
289,31
Экономия: -43,02 грн
246,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (3)
286,47
Экономия: -43,48 грн
242,99 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
245,18 грн