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Ацетал Солюбл таблетки шипучие 200 мг стрип, №20 - Запорожье (525102) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
122,00
Экономия: -18,00 грн
104,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
122,00
Экономия: -18,00 грн
104,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
109,50
Экономия: -13,48 грн
96,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 41
Всего: упаковка (1)
115,50
Экономия: -19,48 грн
96,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, просп. Победы, 15
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
106,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 1-й, 24/1
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
106,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
106,40 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 55
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
106,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
106,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
106,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Сахновщина, ул. Центральная, 8
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
106,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Кобеляки, ул. Днепровская, 1-А
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
106,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кобеляки, пл. Базарная, 1
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
106,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
106,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Белики, ул. Пристанционная, 2-З
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
106,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, пл. Базарная, 18
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
106,40 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Шиндлера, 91
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
106,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Шиндлера, 91
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
106,40 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Шиндлера, 87
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
106,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
106,40 грн