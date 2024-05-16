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АРОВИТАЛ ИММУНО (Arovital® Immuno) таблетки, №150 - Киев (739382) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (3)
329,10
Экономия: -112,60 грн
216,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (4)
335,00
Экономия: -118,50 грн
216,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (3)
395,80
Экономия: -179,30 грн
216,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (3)
395,80
Экономия: -179,30 грн
216,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 21
Всего: упаковка (1)
292,60
Экономия: -76,10 грн
216,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
Всего: упаковка (1)
301,80
Экономия: -85,30 грн
216,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 66
Всего: упаковка (1)
329,10
Экономия: -112,60 грн
216,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:30
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (1)
335,00
Экономия: -118,50 грн
216,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 19
Всего: упаковка (3)
279,00
Экономия: -62,50 грн
216,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 29
Всего: упаковка (1)
283,50
Экономия: -67,00 грн
216,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 1-Б
Всего: упаковка (3)
387,40
Экономия: -170,90 грн
216,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 10
Всего: упаковка (2)
283,50
Экономия: -67,00 грн
216,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 48
Всего: упаковка (5)
395,20
Экономия: -178,70 грн
216,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41
Всего: упаковка (1)
306,30
Экономия: -89,80 грн
216,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 63
Всего: упаковка (2)
263,90
Экономия: -47,40 грн
216,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 98/2
Всего: упаковка (6)
320,00
Экономия: -103,50 грн
216,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Святошинская, 3
Всего: упаковка (2)
279,86
Экономия: -63,36 грн
216,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 1-П
Всего: упаковка (8)
283,50
Экономия: -67,00 грн
216,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:45
Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б
Всего: упаковка (3)
396,60
Экономия: -180,10 грн
216,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 34
Всего: упаковка (4)
301,80
Экономия: -85,30 грн
216,50 грн