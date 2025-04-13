Харьков (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Альтрено™ лосьон 0.05 % туба 45 г №1
Bausch Health Companies
853,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Альтрено™ лосьон 0.05 % туба 45 г №1
Bausch Health Companies
908,74
Экономия при брони: -56,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Альтрено™ лосьон 0.05 % туба 45 г №1
Bausch Health Companies
853,70
Экономия при брони: -21,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Альтрено™ лосьон 0.05 % туба 45 г №1
Bausch Health Companies
853,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Альтрено™ лосьон 0.05 % туба 45 г №1
Bausch Health Companies
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Альтрено™ лосьон 0.05 % туба 45 г №1
Bausch Health Companies
909,23
Экономия при брони: -41,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Альтрено™ лосьон 0.05 % туба 45 г №1
Bausch Health Companies
903,79
Экономия при брони: -51,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Альтрено™ лосьон 0.05 % туба 45 г №1
Bausch Health Companies
853,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 2 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Альтрено™ лосьон 0.05 % туба 45 г №1
Bausch Health Companies
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Альтрено™ лосьон 0.05 % туба 45 г №1
Bausch Health Companies
853,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Альтрено™ лосьон 0.05 % туба 45 г №1
Bausch Health Companies
853,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Альтрено™ лосьон 0.05 % туба 45 г №1
Bausch Health Companies
912,71
Экономия при брони: -61,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Альтрено™ лосьон 0.05 % туба 45 г №1
Bausch Health Companies
853,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Альтрено™ лосьон 0.05 % туба 45 г №1
Bausch Health Companies
904,83
Экономия при брони: -68,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Альтрено™ лосьон 0.05 % туба 45 г №1
Bausch Health Companies
904,40
Экономия при брони: -71,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Альтрено™ лосьон 0.05 % туба 45 г №1
Bausch Health Companies
853,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 2 мин
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Альтрено™ лосьон 0.05 % туба 45 г №1
Bausch Health Companies
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Альтрено™ лосьон 0.05 % туба 45 г №1
Bausch Health Companies
877,40
Экономия при брони: -44,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Альтрено™ лосьон 0.05 % туба 45 г №1
Bausch Health Companies
853,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Альтрено™ лосьон 0.05 % туба 45 г №1
Bausch Health Companies
853,60 грн