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Альтрено™ лосьон 0,05 % туба 45 г, №1 - Харьков (676864) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
830,43
Экономия: -37,43 грн
793,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
820,82
Экономия: -45,22 грн
775,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
833,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
837,29
Экономия: -47,39 грн
789,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
805,99
Экономия: -47,84 грн
758,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 11
Всего: упаковка (1)
835,13 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
Всего: упаковка (1)
769,99
Экономия: -86,96 грн
683,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 64
Всего: упаковка (1)
832,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
860,45
Экономия: -53,23 грн
807,22 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
Всего: упаковка (1)
842,66 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 147-Г
Всего: упаковка (1)
806,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
Всего: упаковка (1)
861,59
Экономия: -94,46 грн
767,13 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
857,85
Экономия: -100,32 грн
757,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (1)
775,93
Экономия: -28,33 грн
747,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
863,33
Экономия: -126,30 грн
737,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
803,57 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Победы, 53
Всего: упаковка (1)
779,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 22
Всего: упаковка (1)
579,88 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Торговая, 2
Всего: упаковка (1)
815,99
Экономия: -132,96 грн
683,03 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (1)
772,99
Экономия: -89,96 грн
683,03 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (1)
792,99
Экономия: -109,96 грн
683,03 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
776,99
Экономия: -93,96 грн
683,03 грн