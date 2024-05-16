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IVATHERM HERCULANE ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА 200 мл - Львов (726650) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
250,60 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
341,96 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-К
Всего: упаковка (1)
302,45 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
306,50 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Субботовская, 2-А
Всего: упаковка (1)
322,60 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
Всего: упаковка (1)
341,96 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
300,02 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 14 мин
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2)
347,48 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Трускавец, ул. Шевченко Тараса, 23
Всего: упаковка (1)
354,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
Всего: упаковка (2)
299,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 14 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
348,73 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9
Всего: упаковка (1)
302,45 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 14 мин
Тернополь, просп. Злуки, 8
Всего: упаковка (1)
302,45 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
302,45 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Бучач, ул. Галицкая, 31-Г
Всего: упаковка (1)
302,45 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 14 мин
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (2)
300,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (2)
299,75 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (1)
302,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (2)
298,63 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Житомир, просп. Мира, 15-А
Всего: упаковка (1)
300,42 грн