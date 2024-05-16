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IVATHERM HERCULANE ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА 100 мл - Львов (726649) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-К
Всего: упаковка (2)
217,25 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
179,80 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 15 мин
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2)
236,24 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Трускавец, ул. Шевченко Тараса, 23
Всего: упаковка (1)
216,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
Всего: упаковка (1)
200,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 15 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
233,94 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (1)
217,25 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Шептицкого, 2
Всего: упаковка (1)
217,25 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9
Всего: упаковка (1)
168,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 15 мин
Тернополь, просп. Злуки, 8
Всего: упаковка (1)
217,25 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Бучач, ул. Галицкая, 31-Г
Всего: упаковка (1)
217,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (2)
201,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (2)
199,43 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 15 мин
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (2)
200,93 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
199,61 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (2)
217,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Хмельницкий, ул. Сечевых Стрельцов, 4
Всего: упаковка (1)
235,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (2)
202,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (2)
199,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 15 мин
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (2)
200,40 грн