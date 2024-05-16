Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаТермальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьонIVATHERM HERCULANE ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДАЦены в аптеках

IVATHERM HERCULANE ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА 100 мл - Киев (726649) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
235,80 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
234,08 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
201,10 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (6)
199,92 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
234,39 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
201,41 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (2)
200,57 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (2)
201,85 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (2)
199,85 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
245,72 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 47-А
Всего: упаковка (2)
201,56 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (2)
200,24 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 11-А
Всего: упаковка (1)
200,57 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голосеевская, 13
Всего: упаковка (1)
200,29 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 5/7
Всего: упаковка (2)
199,57 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
200,08 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (2)
201,79 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 16/50
Всего: упаковка (2)
201,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 34
Всего: упаковка (1)
201,12 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (2)
244,64 грн