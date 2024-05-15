Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаТермальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьонIVATHERM HERCULANE ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДАЦены в аптеках

IVATHERM HERCULANE ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА 100 мл - Харьков (726649) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
249,68 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
201,67 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
236,08 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (3)
202,08 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
199,95 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (4)
233,32 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
200,15 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
200,31 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
201,88 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
Всего: упаковка (2)
199,36 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (2)
200,68 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (2)
201,01 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
200,54 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (2)
200,64 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (2)
200,62 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (1)
201,68 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (2)
201,97 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 15
Всего: упаковка (2)
199,97 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
Всего: упаковка (2)
199,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Краснополье, ул. Победы, 17
Всего: упаковка (2)
201,58 грн