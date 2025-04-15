Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Запорожье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
72,23
Экономия при брони: -3,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
6.6 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
88,50
Экономия при брони: -6,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
7.7 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
87,72
Экономия при брони: -5,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
8.2 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
84,15
Экономия при брони: -4,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
8.8 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
72,06
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
10.0 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
86,82
Экономия при брони: -4,33 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
10.1 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
72,52
Экономия при брони: -3,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
11.0 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
71,02
Экономия при брони: -2,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
11.4 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
73,53
Экономия при брони: -4,97 грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Независимости, 29
45.1 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
89,50
Экономия при брони: -2,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 22-Д
62.7 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
70,35
Экономия при брони: -2,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 6
62.9 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
85,91
Экономия при брони: -3,42 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
63.6 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
88,16
Экономия при брони: -5,67 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4
65.1 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
87,20
Экономия при брони: -4,71 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
66.1 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
86,06
Экономия при брони: -3,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
68.8 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
85,47
Экономия при брони: -2,98 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
69.2 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
87,28
Экономия при брони: -4,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
70.1 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
86,47
Экономия при брони: -3,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
72.0 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
90,50
Экономия при брони: -3,60 грн