Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
90,90
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
5.3 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
87,07
Экономия при брони: -4,58 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Черноморск, ул. Защитников Украины, 7/9-Н
20.6 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека копейка
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
109.6 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
71,11
Экономия при брони: -2,55 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
111.5 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
71,63
Экономия при брони: -3,07 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека низких цен
Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
116.0 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
73,34
Экономия при брони: -4,78 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
116.1 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
86,26
Экономия при брони: -3,77 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Примаченко Владимира, 3
148.1 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
72,19
Экономия при брони: -3,63 грн
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Победы, 35
229.6 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
71,16
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
250.9 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
87,12
Экономия при брони: -4,63 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
252.0 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
72,18
Экономия при брони: -4,52 грн
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
252.5 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
72,64
Экономия при брони: -4,98 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
253.3 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
71,58
Экономия при брони: -3,92 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
254.3 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед