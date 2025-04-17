Николаев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
73,34
Экономия при брони: -4,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
5.7 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
72,57
Экономия при брони: -4,01 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
5.8 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
86,72
Экономия при брони: -4,23 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
8.6 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
72,15
Экономия при брони: -3,59 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Примаченко Владимира, 3
58.1 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
73,48
Экономия при брони: -4,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
111.6 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
86,88
Экономия при брони: -4,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
116.2 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
121.6 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
72,66
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Защитников Украины, 7/9-Н
123.5 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
145.8 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
72,24
Экономия при брони: -4,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
153.0 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
71,95
Экономия при брони: -3,39 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
154.5 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
90,50
Экономия при брони: -7,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
154.7 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
72,63
Экономия при брони: -4,07 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
165.7 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
71,46
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
174.2 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
88,06
Экономия при брони: -5,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
175.2 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
70,94
Экономия при брони: -3,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
175.3 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
71,01
Экономия при брони: -3,35 грн