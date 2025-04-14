Харьков (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 36 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
87,72
Экономия при брони: -5,23 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Славы, 3-А
6.6 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
90,50
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
6.7 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
90,50
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 13
7.5 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
89,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
83,15
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 21
35.6 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
71,17
Экономия при брони: -2,91 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-Д
130.6 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
72,97
Экономия при брони: -4,41 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
142.9 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
71,66
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
145.0 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 12
145.3 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
90,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
163.0 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
88,24
Экономия при брони: -5,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8-А
168.1 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
87,11
Экономия при брони: -4,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
184.8 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
71,11
Экономия при брони: -3,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
185.9 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
88,60
Экономия при брони: -6,11 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
190.5 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
86,55
Экономия при брони: -3,96 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
190.7 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ДРЕНОСАН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
88,55
Экономия при брони: -6,06 грн