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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовNOW FOODS DAILY VITS MULTIЦены в аптеках

NOW FOODS DAILY VITS MULTI таблетки, №30 - Запорожье (713433) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
425,13
Экономия: -28,21 грн
396,92 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
382,49 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
434,47
Экономия: -37,55 грн
396,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
424,81
Экономия: -27,89 грн
396,92 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
407,78
Экономия: -20,78 грн
387,00 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
453,77 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
466,45
Экономия: -69,53 грн
396,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
428,51
Экономия: -31,59 грн
396,92 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
401,61 грн
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
427,74
Экономия: -30,82 грн
396,92 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
441,13
Экономия: -44,21 грн
396,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
446,61
Экономия: -49,69 грн
396,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
466,34
Экономия: -69,42 грн
396,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
420,53
Экономия: -23,61 грн
396,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
436,02
Экономия: -39,10 грн
396,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
465,75
Экономия: -68,83 грн
396,92 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (1)
360,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
398,84
Экономия: -17,94 грн
380,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
428,75
Экономия: -31,83 грн
396,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
395,51
Экономия: -18,51 грн
377,00 грн