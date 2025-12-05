Киев
О товаре
Цены
Кардитрав (Carditrav)
Кардитрав (Carditrav)
Днепр
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 37 аптеках в Днепр
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
189,00
Экономия при брони:
-18,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
189,00
Экономия при брони:
-18,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
189,00
Экономия при брони:
-18,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
4.3 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 42
4.7 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Независимости, 21
4.9 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
189,00
Экономия при брони:
-18,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 27
5.0 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
189,00
Экономия при брони:
-18,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 13
5.1 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
5.4 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 85-К
5.4 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
5.9 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Яворницкого Дмитрия / Воскресенская, 60/10
6.0 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
189,00
Экономия при брони:
-18,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
6.1 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 57
6.4 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
189,00
Экономия при брони:
-18,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
6.5 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Харьковская / Яворницкого Дмитрия, 2/44
6.6 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
189,00
Экономия при брони:
-18,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню