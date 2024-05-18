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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВЫЙ С КАКАО В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИЦены в аптеках

БАТОНЧИК "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВЫЙ С КАКАО В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ 40 г, №1 - Запорожье (722999) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
23,12
Экономия: -1,12 грн
22,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
27,98
Экономия: -1,53 грн
26,45 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (6)
30,29
Экономия: -1,29 грн
29,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (9)
30,13
Экономия: -1,13 грн
29,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (6)
19,91
Экономия: -1,01 грн
18,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (6)
33,25
Экономия: -1,25 грн
32,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (6)
28,12
Экономия: -1,67 грн
26,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (10)
27,93
Экономия: -1,48 грн
26,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (5)
29,85
Экономия: -1,10 грн
28,75 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (3)
30,75
Экономия: -1,75 грн
29,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (7)
27,72
Экономия: -1,27 грн
26,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (5)
21,03
Экономия: -0,88 грн
20,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (8)
27,53
Экономия: -1,08 грн
26,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (7)
33,23
Экономия: -1,23 грн
32,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (4)
28,05
Экономия: -1,60 грн
26,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (2)
30,84
Экономия: -1,84 грн
29,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (4)
30,42
Экономия: -1,42 грн
29,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (5)
28,22
Экономия: -1,77 грн
26,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (9)
21,33
Экономия: -1,18 грн
20,15 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (8)
30,95
Экономия: -1,95 грн
29,00 грн