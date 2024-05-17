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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВЫЙ С КАКАО В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИЦены в аптеках

БАТОНЧИК "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВЫЙ С КАКАО В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ 40 г, №1 - Львов (722999) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (8)
30,11
Экономия: -1,11 грн
29,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (3)
27,85
Экономия: -1,40 грн
26,45 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (12)
30,69
Экономия: -1,69 грн
29,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (3)
27,55
Экономия: -1,10 грн
26,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (7)
27,74
Экономия: -1,29 грн
26,45 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (11)
29,89
Экономия: -0,89 грн
29,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (16)
27,26
Экономия: -0,81 грн
26,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (10)
29,97
Экономия: -0,97 грн
29,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (10)
27,65
Экономия: -1,20 грн
26,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (4)
30,10
Экономия: -1,10 грн
29,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (12)
30,23
Экономия: -1,23 грн
29,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (7)
30,25
Экономия: -1,25 грн
29,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (12)
32,97
Экономия: -0,97 грн
32,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (7)
30,87
Экономия: -1,87 грн
29,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Нечуя-Левицкого, 3
Всего: упаковка (1)
30,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 57
Всего: упаковка (1)
30,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: упаковка (1)
30,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (1)
30,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 58
Всего: упаковка (1)
30,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 96
Всего: упаковка (2)
30,00 грн