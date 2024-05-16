Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВЫЙ С КАКАО В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИЦены в аптеках

БАТОНЧИК "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВЫЙ С КАКАО В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ 40 г, №1 - Киев (722999) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (8)
33,90
Экономия: -1,90 грн
32,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
27,65
Экономия: -1,20 грн
26,45 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (9)
30,50
Экономия: -1,50 грн
29,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (10)
27,40
Экономия: -0,95 грн
26,45 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (19)
27,89
Экономия: -1,44 грн
26,45 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (9)
39,48
Экономия: -2,33 грн
37,15 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (7)
30,48
Экономия: -7,06 грн
23,42 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Ясиноватский, 10
Всего: упаковка (1)
33,82
Экономия: -1,82 грн
32,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (11)
28,07
Экономия: -1,62 грн
26,45 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 1
Всего: упаковка (8)
27,94
Экономия: -1,49 грн
26,45 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
Всего: упаковка (10)
27,91
Экономия: -1,46 грн
26,45 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
Всего: упаковка (4)
27,86
Экономия: -1,41 грн
26,45 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голего Николая, 2
Всего: упаковка (9)
27,39
Экономия: -0,94 грн
26,45 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (4)
27,91
Экономия: -1,46 грн
26,45 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 166
Всего: упаковка (10)
27,40
Экономия: -0,95 грн
26,45 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
Всего: упаковка (9)
28,30
Экономия: -2,83 грн
25,47 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (5)
27,99
Экономия: -1,54 грн
26,45 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всего: упаковка (11)
28,01
Экономия: -1,56 грн
26,45 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Попова Александра, 2-В
Всего: упаковка (3)
27,87
Экономия: -1,42 грн
26,45 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Урловская, 23
Всего: упаковка (1)
27,52
Экономия: -1,07 грн
26,45 грн