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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВЫЙ С КАКАО В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИЦены в аптеках

БАТОНЧИК "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВЫЙ С КАКАО В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ 40 г, №1 - Харьков (722999) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (11)
30,54
Экономия: -1,54 грн
29,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (10)
27,45
Экономия: -1,00 грн
26,45 грн
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Закрыто Открывается через 45 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
30,33
Экономия: -1,33 грн
29,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 45 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (12)
33,53
Экономия: -1,53 грн
32,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (11)
27,87
Экономия: -1,42 грн
26,45 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (11)
27,35
Экономия: -0,90 грн
26,45 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (4)
30,69
Экономия: -1,69 грн
29,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (4)
30,49
Экономия: -1,49 грн
29,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (9)
30,84
Экономия: -1,84 грн
29,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (17)
27,66
Экономия: -1,21 грн
26,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (9)
30,83
Экономия: -1,83 грн
29,00 грн
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Закрыто Открывается через 45 мин
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (4)
27,79
Экономия: -1,34 грн
26,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (2)
27,67
Экономия: -1,22 грн
26,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (4)
30,74
Экономия: -1,74 грн
29,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (2)
27,38
Экономия: -0,93 грн
26,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (8)
30,85
Экономия: -1,85 грн
29,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
27,62
Экономия: -1,17 грн
26,45 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
Всего: упаковка (15)
27,32
Экономия: -0,87 грн
26,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 45 мин
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (10)
30,68
Экономия: -1,68 грн
29,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (11)
27,25
Экономия: -0,80 грн
26,45 грн