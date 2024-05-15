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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВЫЙ С КАКАО В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИЦены в аптеках

БАТОНЧИК "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВЫЙ С КАКАО В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ 40 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (722999) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (12)
23,37
Экономия: -1,47 грн
21,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (5)
21,43
Экономия: -1,13 грн
20,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (11)
22,30
Экономия: -1,00 грн
21,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (4)
21,44
Экономия: -1,29 грн
20,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (5)
20,79
Экономия: -1,04 грн
19,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
30,25
Экономия: -1,25 грн
29,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (8)
22,21
Экономия: -1,39 грн
20,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (9)
30,54
Экономия: -6,67 грн
23,87 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (3)
20,96
Экономия: -0,81 грн
20,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Луговская, 248
Всего: упаковка (9)
21,15
Экономия: -0,70 грн
20,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
Всего: упаковка (5)
22,30
Экономия: -2,69 грн
19,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (9)
21,32
Экономия: -1,27 грн
20,05 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Мира, 2-К
Всего: упаковка (5)
22,66
Экономия: -0,76 грн
21,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, просп. Мира, 63-А
Всего: упаковка (11)
21,27
Экономия: -0,97 грн
20,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, просп. Мира, 12
Всего: упаковка (12)
21,46
Экономия: -1,31 грн
20,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, шоссе Донецкое, 122
Всего: упаковка (23)
19,90
Экономия: -1,00 грн
18,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (8)
22,26
Экономия: -2,11 грн
20,15 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Березинская, 20
Всего: упаковка (9)
21,72
Экономия: -0,97 грн
20,75 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, бульв. Славы, 8
Всего: упаковка (9)
22,30
Экономия: -1,00 грн
21,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, бульв. Славы, 6
Всего: упаковка (17)
21,78
Экономия: -0,78 грн
21,00 грн