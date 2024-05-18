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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВЫЙ В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИЦены в аптеках

БАТОНЧИК "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВЫЙ В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ 40 г, №1 - Запорожье (722995) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (7)
25,54
Экономия: -6,22 грн
19,32 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (5)
33,85
Экономия: -6,44 грн
27,41 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
33,42
Экономия: -4,11 грн
29,31 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (5)
33,24
Экономия: -4,80 грн
28,44 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (12)
27,92
Экономия: -1,42 грн
26,50 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
33,25
Экономия: -6,34 грн
26,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (4)
28,12
Экономия: -2,18 грн
25,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (11)
27,93
Экономия: -4,34 грн
23,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (22)
30,11
Экономия: -4,17 грн
25,94 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
28,05
Экономия: -4,24 грн
23,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (8)
27,72
Экономия: -1,78 грн
25,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (5)
33,40
Экономия: -9,59 грн
23,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
23,11
Экономия: -3,79 грн
19,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (6)
27,53
Экономия: -1,59 грн
25,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (6)
33,23
Экономия: -1,95 грн
31,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (4)
28,05
Экономия: -4,24 грн
23,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (8)
30,84
Экономия: -10,85 грн
19,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (11)
30,37
Экономия: -2,42 грн
27,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (12)
30,16
Экономия: -2,21 грн
27,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (6)
23,45
Экономия: -4,13 грн
19,32 грн