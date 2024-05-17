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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВЫЙ В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИЦены в аптеках

БАТОНЧИК "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВЫЙ В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ 40 г, №1 - Львов (722995) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (6)
30,37
Экономия: -2,70 грн
27,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (11)
30,11
Экономия: -2,94 грн
27,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (3)
27,85
Экономия: -2,27 грн
25,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (12)
30,69
Экономия: -4,36 грн
26,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (7)
27,55
Экономия: -2,55 грн
25,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
27,74
Экономия: -2,74 грн
25,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (12)
29,89
Экономия: -4,22 грн
25,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (5)
29,88
Экономия: -1,58 грн
28,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (7)
29,97
Экономия: -2,19 грн
27,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (13)
27,65
Экономия: -1,20 грн
26,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (10)
30,10
Экономия: -4,00 грн
26,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (8)
30,23
Экономия: -4,13 грн
26,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (1)
30,25
Экономия: -5,66 грн
24,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (4)
30,56
Экономия: -2,23 грн
28,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (5)
32,97
Экономия: -4,54 грн
28,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (2)
30,87
Экономия: -2,57 грн
28,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 58
Всего: упаковка (6)
30,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Под Дубом, 4
Всего: упаковка (1)
30,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пекарская, 69-Б
Всего: упаковка (1)
30,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Тарнавского, 104-Б
Всего: упаковка (6)
30,00 грн