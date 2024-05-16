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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВЫЙ В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИЦены в аптеках

БАТОНЧИК "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВЫЙ В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ 40 г, №1 - Киев (722995) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (11)
33,90
Экономия: -6,06 грн
27,84 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (3)
27,40
Экономия: -1,86 грн
25,54 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (9)
30,32
Экономия: -3,99 грн
26,33 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (5)
30,50
Экономия: -4,17 грн
26,33 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (2)
30,04
Экономия: -4,05 грн
25,99 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (12)
27,89
Экономия: -3,87 грн
24,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (4)
39,48
Экономия: -4,97 грн
34,51 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (1)
30,48
Экономия: -4,15 грн
26,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (6)
28,07
Экономия: -2,36 грн
25,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (3)
27,91
Экономия: -3,39 грн
24,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 166
Всего: упаковка (10)
27,40
Экономия: -2,40 грн
25,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
Всего: упаковка (9)
28,30
Экономия: -2,83 грн
25,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (6)
27,99
Экономия: -2,86 грн
25,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сосюры, 3
Всего: упаковка (1)
27,59
Экономия: -1,14 грн
26,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 21
Всего: упаковка (4)
27,56
Экономия: -4,55 грн
23,01 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 32
Всего: упаковка (8)
27,93
Экономия: -4,92 грн
23,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
Всего: упаковка (10)
30,99
Экономия: -7,98 грн
23,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 50
Всего: упаковка (11)
28,19
Экономия: -3,75 грн
24,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 31-А
Всего: упаковка (11)
27,41
Экономия: -1,83 грн
25,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8-Д
Всего: упаковка (11)
29,90
Экономия: -1,86 грн
28,04 грн