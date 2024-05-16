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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВЫЙ В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИЦены в аптеках

БАТОНЧИК "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВЫЙ В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ 40 г, №1 - Харьков (722995) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (11)
30,54
Экономия: -5,31 грн
25,23 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (9)
27,45
Экономия: -3,54 грн
23,91 грн
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Закрыто Открывается через 45 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
30,33
Экономия: -3,53 грн
26,80 грн
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Закрыто Открывается через 45 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (5)
27,89
Экономия: -4,88 грн
23,01 грн
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Закрыто Открывается через 45 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (8)
33,53
Экономия: -10,52 грн
23,01 грн
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Закрыто Открывается через 15 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
30,65
Экономия: -3,62 грн
27,03 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
27,87
Экономия: -4,86 грн
23,01 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
27,35
Экономия: -2,70 грн
24,65 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (5)
30,69
Экономия: -3,52 грн
27,17 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (2)
30,49
Экономия: -2,15 грн
28,34 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (11)
30,84
Экономия: -4,39 грн
26,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (14)
27,66
Экономия: -1,21 грн
26,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (6)
30,83
Экономия: -2,52 грн
28,31 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (10)
27,67
Экономия: -2,78 грн
24,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (7)
30,74
Экономия: -2,43 грн
28,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (2)
27,38
Экономия: -4,37 грн
23,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (8)
30,85
Экономия: -3,56 грн
27,29 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
Всего: упаковка (22)
27,32
Экономия: -3,51 грн
23,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 45 мин
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (12)
30,68
Экономия: -8,07 грн
22,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (11)
27,25
Экономия: -2,92 грн
24,33 грн