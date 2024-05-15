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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВЫЙ В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИЦены в аптеках

БАТОНЧИК "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВЫЙ В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ 40 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (722995) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (11)
25,79
Экономия: -4,12 грн
21,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
23,31
Экономия: -3,97 грн
19,34 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (9)
24,39
Экономия: -5,05 грн
19,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
21,75
Экономия: -1,30 грн
20,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
30,16
Экономия: -7,74 грн
22,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (7)
22,94
Экономия: -1,27 грн
21,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
30,25
Экономия: -3,92 грн
26,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (6)
22,54
Экономия: -0,69 грн
21,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Луговская, 248
Всего: упаковка (10)
23,22
Экономия: -3,88 грн
19,34 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
Всего: упаковка (4)
24,55
Экономия: -4,88 грн
19,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (4)
23,28
Экономия: -2,39 грн
20,89 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Мира, 2-К
Всего: упаковка (1)
25,00
Экономия: -5,66 грн
19,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, просп. Мира, 63-А
Всего: упаковка (8)
23,37
Экономия: -4,03 грн
19,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, просп. Мира, 12
Всего: упаковка (9)
23,59
Экономия: -4,25 грн
19,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, шоссе Донецкое, 122
Всего: упаковка (20)
21,85
Экономия: -1,47 грн
20,38 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (10)
30,80
Экономия: -8,38 грн
22,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (12)
24,38
Экономия: -5,04 грн
19,34 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Березинская, 20
Всего: упаковка (9)
23,97
Экономия: -4,63 грн
19,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
22,75
Экономия: -3,83 грн
18,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Каменское, ул. Дунайская, 39-Б
Всего: упаковка (9)
23,06
Экономия: -2,08 грн
20,98 грн