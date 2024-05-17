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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" ЛИМОН-ИМБИРЬЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" ЛИМОН-ИМБИРЬ 25 г, №1 - Одесса (723013) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (24)
16,95
Экономия: -0,91 грн
16,04 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (11)
17,14
Экономия: -2,86 грн
14,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (24)
19,39
Экономия: -1,85 грн
17,54 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (10)
17,53
Экономия: -1,94 грн
15,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3)
17,12
Экономия: -2,02 грн
15,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (12)
17,44
Экономия: -1,40 грн
16,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (22)
18,87
Экономия: -1,49 грн
17,38 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (11)
17,32
Экономия: -1,73 грн
15,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (9)
17,16
Экономия: -2,93 грн
14,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (12)
17,31
Экономия: -2,21 грн
15,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (12)
17,37
Экономия: -3,14 грн
14,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (7)
17,13
Экономия: -1,68 грн
15,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (11)
17,00
Экономия: -2,10 грн
14,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (9)
17,20
Экономия: -2,54 грн
14,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
Всего: упаковка (11)
17,00
Экономия: -2,72 грн
14,28 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (3)
12,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (11)
17,25
Экономия: -2,08 грн
15,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (6)
16,99
Экономия: -1,82 грн
15,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (12)
17,08
Экономия: -1,21 грн
15,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (9)
16,99
Экономия: -1,61 грн
15,38 грн