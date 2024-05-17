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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" ЛИМОН-ИМБИРЬЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" ЛИМОН-ИМБИРЬ 25 г, №1 - Львов (723013) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (6)
16,63
Экономия: -0,82 грн
15,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (10)
17,32
Экономия: -1,45 грн
15,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (3)
17,25
Экономия: -1,74 грн
15,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (12)
16,95
Экономия: -2,46 грн
14,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (11)
17,59
Экономия: -2,87 грн
14,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (11)
16,95
Экономия: -0,91 грн
16,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (9)
17,00
Экономия: -1,26 грн
15,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (12)
17,20
Экономия: -1,46 грн
15,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (12)
17,07
Экономия: -2,40 грн
14,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (5)
17,15
Экономия: -2,38 грн
14,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (8)
17,16
Экономия: -3,23 грн
13,93 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (3)
17,56
Экономия: -1,60 грн
15,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (6)
17,34
Экономия: -1,30 грн
16,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (12)
18,71
Экономия: -1,71 грн
17,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (5)
17,51
Экономия: -1,47 грн
16,04 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Нечуя-Левицкого, 3
Всего: упаковка (1)
20,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: упаковка (2)
20,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (1)
20,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 58
Всего: упаковка (1)
20,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лысенко Николая, 5
Всего: упаковка (3)
20,00 грн