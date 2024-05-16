Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" ЛИМОН-ИМБИРЬЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" ЛИМОН-ИМБИРЬ 25 г, №1 - Киев (723013) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (12)
15,44
Экономия: -1,94 грн
13,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (12)
17,20
Экономия: -1,95 грн
15,25 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (11)
17,30
Экономия: -2,46 грн
14,84 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (4)
15,77
Экономия: -2,03 грн
13,74 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (11)
17,04
Экономия: -2,76 грн
14,28 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (5)
17,29
Экономия: -2,45 грн
14,84 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Ясиноватский, 10
Всего: упаковка (12)
19,20
Экономия: -1,97 грн
17,23 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (12)
15,81
Экономия: -1,36 грн
14,45 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
Всего: упаковка (12)
17,36
Экономия: -1,85 грн
15,51 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (6)
17,00
Экономия: -1,75 грн
15,25 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
Всего: упаковка (6)
17,59
Экономия: -2,82 грн
14,77 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Мира, 2/3
Всего: упаковка (1)
17,48
Экономия: -2,31 грн
15,17 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 21
Всего: упаковка (8)
17,14
Экономия: -2,86 грн
14,28 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
Всего: упаковка (12)
17,58
Экономия: -3,35 грн
14,23 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 22
Всего: упаковка (11)
17,32
Экономия: -2,07 грн
15,25 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 50
Всего: упаковка (12)
24,52
Экономия: -3,29 грн
21,23 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8-Д
Всего: упаковка (12)
16,96
Экономия: -1,09 грн
15,87 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 34
Всего: упаковка (9)
17,47
Экономия: -2,43 грн
15,04 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пчелки Елены, 6
Всего: упаковка (6)
17,16
Экономия: -1,99 грн
15,17 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
Всего: упаковка (12)
19,25
Экономия: -1,54 грн
17,71 грн