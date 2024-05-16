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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" ЛИМОН-ИМБИРЬЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" ЛИМОН-ИМБИРЬ 25 г, №1 - Харьков (723013) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (11)
17,33
Экономия: -2,02 грн
15,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (5)
15,46
Экономия: -2,08 грн
13,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 45 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (4)
17,21
Экономия: -2,04 грн
15,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 45 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
17,24
Экономия: -2,65 грн
14,59 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (4)
17,55
Экономия: -1,96 грн
15,59 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
15,73
Экономия: -1,45 грн
14,28 грн
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Закрыто Открывается через 15 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (3)
17,38
Экономия: -2,07 грн
15,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (12)
15,70
Экономия: -2,77 грн
12,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (12)
15,41
Экономия: -1,54 грн
13,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (8)
17,41
Экономия: -2,03 грн
15,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (5)
17,30
Экономия: -2,53 грн
14,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (11)
17,50
Экономия: -2,63 грн
14,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (12)
15,58
Экономия: -1,32 грн
14,26 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (11)
17,49
Экономия: -1,75 грн
15,74 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (11)
15,59
Экономия: -1,60 грн
13,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (10)
17,44
Экономия: -2,83 грн
14,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (8)
15,42
Экономия: -2,49 грн
12,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (12)
17,50
Экономия: -2,05 грн
15,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
17,49
Экономия: -1,83 грн
15,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (12)
17,18
Экономия: -2,01 грн
15,17 грн