Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" ЛИМОН-ИМБИРЬЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" ЛИМОН-ИМБИРЬ 25 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (723013) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (6)
13,45
Экономия: -2,51 грн
10,94 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (8)
19,43
Экономия: -2,05 грн
17,38 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (8)
17,11
Экономия: -1,24 грн
15,87 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
15,81
Экономия: -1,76 грн
14,05 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (7)
16,95
Экономия: -1,29 грн
15,66 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (4)
17,16
Экономия: -2,32 грн
14,84 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (9)
13,61
Экономия: -1,51 грн
12,10 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (3)
15,93
Экономия: -1,61 грн
14,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (11)
12,53
Экономия: -1,65 грн
10,88 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Луговская, 248
Всего: упаковка (11)
12,00
Экономия: -1,15 грн
10,85 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, бульв. Славы, 8
Всего: упаковка (12)
12,73
Экономия: -1,85 грн
10,88 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (7)
17,57
Экономия: -2,80 грн
14,77 грн
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Каменское, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (3)
13,35
Экономия: -1,24 грн
12,11 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
Всего: упаковка (5)
17,42
Экономия: -1,61 грн
15,81 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (6)
17,08
Экономия: -1,10 грн
15,98 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (5)
17,50
Экономия: -2,05 грн
15,45 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (4)
19,22
Экономия: -1,84 грн
17,38 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (12)
17,53
Экономия: -1,40 грн
16,13 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (11)
17,59
Экономия: -2,34 грн
15,25 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (3)
17,34
Экономия: -1,53 грн
15,81 грн