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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" ЖИМОЛОСТЬ-АМАРАНТЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" ЖИМОЛОСТЬ-АМАРАНТ 25 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (723012) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (8)
12,38
Экономия: -2,31 грн
10,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (6)
17,11
Экономия: -1,24 грн
15,87 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (5)
15,81
Экономия: -1,76 грн
14,05 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
16,95
Экономия: -1,29 грн
15,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (9)
17,16
Экономия: -2,32 грн
14,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (3)
15,93
Экономия: -1,61 грн
14,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (10)
11,48
Экономия: -1,52 грн
9,96 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, бульв. Славы, 8
Всего: упаковка (12)
11,68
Экономия: -1,70 грн
9,98 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (8)
17,57
Экономия: -2,80 грн
14,77 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 47 мин
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
Всего: упаковка (9)
17,42
Экономия: -1,61 грн
15,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (6)
17,34
Экономия: -2,03 грн
15,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (9)
17,53
Экономия: -1,40 грн
16,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (11)
17,59
Экономия: -2,34 грн
15,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (6)
17,34
Экономия: -1,53 грн
15,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (3)
16,50
Экономия: -2,22 грн
14,28 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (8)
15,79
Экономия: -2,09 грн
13,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (6)
19,03
Экономия: -1,72 грн
17,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
Всего: упаковка (11)
17,32
Экономия: -2,73 грн
14,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (2)
17,03
Экономия: -1,07 грн
15,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (11)
17,03
Экономия: -0,99 грн
16,04 грн