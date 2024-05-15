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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" ГРУША-СЕМЕНА ЧИАЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" ГРУША-СЕМЕНА ЧИА 25 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (723011) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (7)
22,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (6)
13,45
Экономия: -1,24 грн
12,21 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (8)
23,03 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (3)
22,93 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (9)
23,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (2)
22,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (1)
23,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (8)
17,11
Экономия: -1,65 грн
15,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (12)
22,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
15,81
Экономия: -0,91 грн
14,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
16,95
Экономия: -1,47 грн
15,48 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (9)
13,61
Экономия: -0,85 грн
12,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (2)
22,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 13
Всего: упаковка (3)
23,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
23,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 85-К
Всего: упаковка (3)
23,18 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
15,93
Экономия: -1,03 грн
14,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (28)
22,89 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (6)
23,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Харьковская / Яворницкого Дмитрия, 2/44
Всего: упаковка (4)
22,97 грн