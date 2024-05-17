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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" АПЕЛЬСИН-КИНОАЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" АПЕЛЬСИН-КИНОА 25 г, №1 - Одесса (723007) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (23)
16,95
Экономия: -0,91 грн
16,04 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (8)
18,60 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
19,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (6)
18,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (10)
17,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (12)
17,14
Экономия: -4,12 грн
13,02 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (15)
17,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (24)
19,39
Экономия: -6,37 грн
13,02 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (11)
17,70 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (11)
17,53
Экономия: -1,18 грн
16,35 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (6)
17,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
17,12
Экономия: -4,10 грн
13,02 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
17,56
Экономия: -1,11 грн
16,45 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (4)
17,60 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
Всего: упаковка (6)
19,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Соборная / Садовая, 2/20
Всего: упаковка (11)
18,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (11)
17,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (8)
17,44
Экономия: -1,20 грн
16,24 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (11)
17,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (23)
18,87
Экономия: -1,45 грн
17,42 грн